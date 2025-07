Film Stivena Spilberga iz 1982. godine "E.T" je jedno od njegovih najuspešnijih i najvoljenijih ostvarenja. Priča o malenom vanzemaljcu koji želi da se vrati na svoju planetu, beži od vlasti, i stvara prijatelje za celi život, osvojila je srca celog sveta.

"Izmerili su me i snimili kako hodam na rukama. Nisam siguran šta su mislili kada su me odveli dole. Nikada nikome nisam demonstrirao da mogu da hodam na rukama, i ne vidim kako su oni mogli da pomisle da mogu udobno da stanem u kostim i da hodam okolo i da napravim ubedljivog vanzemaljca – ali nekako je ispalo", kazao je glumac. koji je bio jedan od tri glumca kostimu omljenog vanzemaljca. Pored njega, E.T-a su igrali i Tamara De Tru i Pet Bilon.

Bio u sceni kad E.T. pije pivo

"Bilo je vruće i Spilberg me je pitao da li sam dobro, želeo je da bude siguran da se neću povrediti i pitao: 'Da li postoji šansa da odeš do kabineta i padneš na zadnjicu, a onda ustaneš, okreneš se i padneš na lice?", pričao je De Merit i objasnio da je na kostimu vanzemaljca postojao prorez na grudima kroz koji je mogao da gleda.