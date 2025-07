Lejdi Gaga je nedavno nastupala u Las Vegasu u sklopu turneje "The Mayhem Ball", a tokom koncerta joj se dogodila nezgoda koju su zabeležile kamere.

U trenutku kada je pevala pesmu "Vanish Into You", koja se nalazi na njenom poslednjem albumu "Mayhem", prvo se spotakao snimatelj. On se, međutim, brzo pribrao, a pomogla mu je, sudeći prema snimku, i pevačica.