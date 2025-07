Slušaj vest

Džej Rendi Taraboreli, autor s liste najprodavanijih knjiga "New York Times-a", već je napisao pet knjiga o porodici Kenedi, ali njegova šesta, "JFK: Public, Private, Secret", prva je koja se direktno bavi Džonom F. Kenedijem, 35. predsednikom SAD, koji je na dužnosti bio od 1961. do atentata u Dalasu dve godine kasnije, piše The Guardian.

"Već 25 godina pišem o Kenedijevima iz Džekine perspektive", rekao je Taraboreli. Džeklin Kenedi je bila prva dama, a živela je još 30 godina nakon atentata i ostala predmet svetske fascinacije.

U galeriji pogledajte fotografije Džona F. Kenedija i Džeki Kenedi:

1/11 Vidi galeriju Džon i Džeki Kenedi Foto: RRAuction / BNPS / Profimedia, Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Abbie Rowe National Park Serv

Taraborelijeva prva knjiga o Kenedijevima bila je "Jackie, Ethel, Joan: Women of Camelot", objavljena 2000. godine, zatim je usledila "After Camelot", u kojoj se veliki deo bavi Džekinim brakom s grčkim brodovlasnikom Aristotelom Onazisom. Napisao je i "Jackie, Janet and Lee", o Džeki, njenoj majci Dženet Očinklos i sestri Li Radzivil.

Pre dve godine objavio je celu njenu biografiju koju je nazvao "Jackie: Public, Private, Secret". "Kada je ta knjiga postigla uspeh, pomislio sam: ‘Vreme je da ispričam i JFK-ovu stranu priče‘", priznao je Taraboreli koji je, osim o Kenedijevima, pisao i o Dajani Ros, Madoni, Merilin Monro, Frenku Sinatri, Šer i Elizabet Tejlor.

Džeki Kenedi Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Žene koje su mu značile

Za ovu knjigu Taraboreli se oslonio na arhivu Kenedijevih, sopstvene intervjue, ali i nove izvore - portparolku Merilin Monro, Patriciju Njukomb, koja danas ima 95 godina, te Dženet Des Rosajrs Fontejn, bivšu sekretarku i devojku Džozefa Kenedija, JFK-ovog oca, koja danas ima 100 godina.

"Čitaoci znaju šta mogu da očekuju kada čitaju moje knjige. Neće to biti hronologija svakog političkog poteza JFK-a. Više sam hteo da prikažem ljudski portret, nešto što ljudima omogućuje da ga istinski razumeju – i da ga, u zavisnosti od utiska, zavole ili zamrze", poručio je autor knjige čija je centralna tema Kenedijev odnos prema ženama.

Džon F. Kenedi Foto: Profimedia

"Uvek smo gledali na JFK-a kao na nepopravljivog preljubnika. Nisam hteo da ga opravdavam, već da objasnim, da pokušam da uđem u njegovu glavu i dam mu priliku da ispriča svoju verziju. Ova knjiga je svojevrsni je parnjak knjizi ‘Jackie: Public, Private, Secret‘. Kada pročitate obe, dobijete celovitu sliku tog braka", objasnio je Taraboreli.

"Problem s JFK-om je što, koliko god njegovi postupci bili neetični, on je imao savest i to mu je zapravo otežavalo život. Jer kad nemaš savesti, možeš da budeš loša osoba i mirno spavaš. Ali, ako je imaš – to stvara unutrašnje sukobe", smatra autor koji govori za Kenedija da je neprestano varao, ali je s vremenom, pod uticajem boli koju je uzrokovao, počeo da se suočava sa svojom slabošću i razvija dublju povezanost sa suprugom.

Džon F. Kenedi Foto: Profimedi a/ Heinz-Jürgen Goettert / AFP

Večna tema nagađanja i raznih priča veže se upravo za to da li je Kenedi imao aferu s Merilin Monro. Oko toga i dalje kruže teorije upletene u širi kontekst politike, mafije i atentata, ali Taraboreli u to ne ulazi, kao ni u čitav spisak "Kenedijevih žena".

"Od početka sam odlučio da knjiga neće biti spisak svih žena s kojima je Kenedi imao aferu. Mnoge od njih već su ispričale svoje priče u knjigama i intervjuima. Želeo sam da se fokusiram na žene koje su mu stvarno nešto značile – poput Džoan Lundberg, koja je zaista ostavila trag u njegovom životu. Džudit Eksner takođe, iako joj nisam verovao. Meri Mejer je imala uticaj. Merilin Monro – barem istorijski, ako ne i lično", pojasnio je autor.

Džon F. Kenedi je imao aferu s Merilin Monro Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia

Taraboreli tvrdi da je Kenedi imao dosad nepoznatu vezu s Džoan Lundberg, stjuardesom iz Kalifornije 1950-ih, dok je bio ambiciozni senator. Afera se završila abortusom koji je Kenedi platio.

"Upoznao je Džoan kad je bio u nemilosti sopstvene porodice. Džeki je 1956. rodila mrtvo dete, a JFK se nije vratio s odmora da bi bio uz nju. Trebalo mu je nedelju dana. Kad se vratio, svi su mu okrenuli leđa. Džekina majka bila je toliko ljuta da mu je naredila da spava u sobi iznad garaže. Otišao je u Los Anđeles, gde je upoznao Džoan. Nije znala mnogo o njemu – znala je da je senator, ali nije znala nikoga iz njegovog okruženja. I on je mogao da joj se otvori iskreno, koristio ju je gotovo kao terapeutkinju da pokušava da razume sam sebe i svoju krivicu. Pitao se: kako sam to mogao da uradim svojoj ženi?", ispričao je.

Džon F. Kenedi i Džeki Kenedi Foto: EPA/Cecil Stoughton Jfk President

"Jednom mu je Džoan rekla: ‘Mislim da si ti dobar čovek.‘ A on joj je odgovorio: ‘Ne, nisam.‘ Nije verovao da je dobar. Osećao se kao da je zarobljen u sebi i da ne zna kako iz toga izaći", dodao je.

Čovek s karakterom

Smrt deteta Taraboreli je povezao s Kenedijevim odnosom prema svojoj sestri Rouzmeri, koja je imala razvojne poteškoće. Njihov otac ju je 1941. poslao na lobotomiju koja je pošla po zlu.Postala je invalid, aon ju je zatvorio u ustanovu i naredio porodici da je zaborave. I svi su to učinili – osim Kenedija, koji je godinama nosio sramotu što je dozvolio da se to dogodi sestri koju je voleo.

U galeriji pogledajte fotografije Rouzmeri Kenedi, sestre Džona Kenedija koja je imala tragičnu sudbinu:

1/6 Vidi galeriju Rouzmeri Kenedi Foto: printscreen/x/morgan

"U knjizi postaje jasno: ako je mogao da se emocionalno distancira od rođene sestre koju je volio, kako je tek mogao da se nosi sa smrću deteta koje nije ni upoznao? Nije znao šta je empatija. Džeki je to shvatila, pronašla je Rouzmeri i nagovorila JFK-a da je poseti – znala je da ne može da postane kompletan čovek dok god u sebi nosi tajnu i osećaj sramote. To je bio jedan korak napred. A onda je umro njihov sin Patrik.Živeo je manje od dva dana u avgustu 1963. i to je bio još jedan ključni trenutak", smatra autor.

Po Taraboreliju, upravo su ti trenuci izvukli Kenedija i pretvorili ga u drugačijeg čoveka, čoveka s karakterom. I u knjizi vidimo kako preuzima odgovornost za svoje greške, kaže: "Ono što sam bio – bilo je bolno, a pod time mislim sramotno."

Džon F. Kenedi Foto: Everett / Profimedia

Autor ističe i kako je Kenedi preuzimao odgovornost i kao predsednik. "Nije govorio: ‘Ja sad moram da čistim tuđe greške.‘ Izašao je pred narod i rekao: ‘Ja sam predsednik. Ovo je moja odgovornost. Pogrešio sam i žao mi je.‘ Ali prvo je morao da postane čovek koji to može. I postao je. To je sjajna priča. I mislim da je to važna, ohrabrujuća poruka u današnje vreme, kada se pitamo šta zapravo znači biti lider i šta od svojih vođa očekujemo", zaključuje.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Suzana Mančić čestitala Putinu rođendan