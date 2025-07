Odluka nakon izbora

Šezdesetsedmogodišnja zvezda ispričala je kako su ona i de Rosi prvobitno planirale da u Britaniji provode tri do četiri meseca godišnje.

Venčanje u Engleskoj i strah u Americi

- Da nije tako, svi ti glumci i glumice za koje znam da su gej, to bi i priznali. Ali nisu, jer se ljudi još uvek plaše - utvrdila je.

- Baptistička crkva u Americi pokušava da poništi istopolne brakove . Portija i ja smo se već raspitale – ako im to uspe, venčaćemo se ovde u Engleskoj - odlučno je poručila.

- Volela bih da živimo u društvu gde nikoga nije strah da bude ono što jeste i gde svi prihvataju tuđe različitosti. Dok ne dođemo do toga, teško je reći da smo postigli ogroman napredak. Ipak, mislim da će nam mlađe generacije pokazati put - dodala je kasnije.

O optužbama

- Svaki članak koji bi izašao nosio je naslov "Ona je zločesta". Pitala sam se kako se nositi s tim, a da ne zvučim kao žrtva. Ali htela sam to rešiti. Ja sam direktna i otvorena osoba, i pretpostavljam da to ponekad znači da sam... zločesta? - objasnila je i dodala da je "smešno" da je najgora stvar koju možete reći o jednoj ženi upravo to da je zločesta.