Oprostila mu je afere

Pronašla je dokaze da je vara

- Bolje da to središ jer bez mu*a nećeš moći ništa - prenosi The Mirror da je tada rekla Linda.

Meri je godinama kasnije priznala da je bila zaljubljena u Džonsa i da se osećala slomljeno kada se njihov odnos završio, ali da je dobro što se tako dogodilo. Ako je verovati medijima, pevač je na vrhuncu svoje karijere spavao s do 250 žena godišnje, ali na tu brojku se ne osvrće, kao ni na svoje, javnosti dobro poznate, afere, u memoarima "Over the Top and Back". Priznao je da mu nijedna od tih žena nije značila kao Linda i da nijedna od njih nije zaslužna za njegove uspehe, pa nemaju razloga da budu dokumentovane u njegovoj knjizi.