Naime, ova "razmena nežnosti" dogodila se u februaru, na razuzdanom afterpartiju povodom dodele Gremija, gde je Bjanka izvela svoju verziju Adelinog hita Rolling in the Deep na karaokama. Samo nekoliko sati ranije, Bjanka je šokirala prisutne pojavivši se na crvenom tepihu u potpuno providnoj mini haljini – bez donjeg veša. Na žurki je, ipak, bila nešto "skromnije" obučena, u crnom providnom kombinezonu koji je isticao njenu zadnjicu. Kanje nije mogao da skine ruke sa nje te ju je sve vreme držao i mazio po zadnjici i povremeno je šljepkao rukom. Delovalo je kao da misle da su sami u prostoriji da se ne obaziru na to što ih svi gledaju dok su oni prepušteni strastima.