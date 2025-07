Šokirala priznanjem

"Moram da budem iskrena s vama. Ponekad uveče budem u različitim raspoloženjima. Ne znam za vas, ali meni se to događa. Katkad volim da bude grublje", izjavila je Lopez, prenosi američki portal US Sun.

Tokom istog koncerta izvela je i svoj najnoviji singl "Up All Night", za koji se nagađa da je usmeren na njenog bivšeg supruga Bena Afleka . U pesmi peva: "Budna sam celu noć, plešem s nekim, živim svoj najbolji život. Kladim se da bi voleo da budeš uz mene. Dosadile su mi tvoja povređivanja, pogledaj me sada."

Šale na račun propalih brakova

Izvor blizak Lopez otkriva da je pevačica napisala i snimila dovoljno materijala za ceo novi album. "Nadahnuće je crpila iz onoga što je proživela u vezi s Benom. Pesma 'Wreckage Of You' direktno govori o njemu, a 'Up All Night' odražava mesto na kom se Dženifer trenutno nalazi u životu. Pred njom je novi životni period i više nema nameru ništa da prećutkuje", tvrdi izvor.