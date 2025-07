"Moram da budem iskrena s vama. Ponekad uveče budem u različitim raspoloženjima. Ne znam za vas, ali meni se to događa. Katkad volim da bude grublje. Neki dani su ispunjeni romantikom - upalite sveće, pustite nežnu muziku. Tada volim da sve ide polako", otkrila je Dženifer Lopez na nedavnom koncertu na Lucca Summer Festivalu u Italiji.

"Ako ga ova pesma ili bilo koja druga vređa, što može da uradi? To je detinjasto i nije nešto čime želi da se zabavlja" , rekao je izvor za Daily Mail komentarišući kako Ben Aflek ne može da komentariše šta Džej Lo radi ili govori, stoga neće ni reagovati na njene provokacije.

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Ben Aflek ofarbao kosu i bradu

U svojoj novoj pesmi, "Up All Night", Lopez peva o tome kako sada "živi svoj najbolji život" nakon što se umorila od muškarca koji je "slomi".

Uprkos tome koliko Aflek sve to možda smatra "detinjastim", bivša supruga više ničim ne može da ga iznenadi. Kako tvrdi izvor za Daily Mail, glumac je bio više nego svestan da će se ovakvi scenariji događati: "On zna da je to nešto što ona mora da uradi za sebe i za svoju umetnost."