I ovom prilikom Monika Beluči pokazala je koliko lako i uverljivo nosi klasične komade sa dozom bezvremene senzualnosti svojstvene samo njoj. Uostalom, nije slučajno to što na svakom koraku oduzima dah i zaustavlja rad srca, a priznaćete da zbog malo koje slavne žene koja pređe šezdesetu klecaju kolena u planetarnim razmerama.

Crna je, definitivno, njena boja, a izgleda da je preferira i Barton. Da u harmoničnoj vezi uživaju do poslednjeg daha potvrđuje i činjenica da se uvek trude da usklade autfite, što se desilo i sinoć u Đifoniju, budući da se i reditelj odlučio za crno od glave do pete. Definitivno su zaljubljeni do ušiju.