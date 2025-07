2017. dodatno je iznenadila poslovni svet preuzimanjem 70 odsto vlasništva u prestižnom časopisu The Atlantic, čime je postala većinska vlasnica i predsednica te medijske kuće, a uz sve to upravlja manjinskim udelom u Monumental Sports, kompaniji koja je vlasnik NBA tima Washington Wizards, NHL Washington Capitals i WNBA ekipe Washington Mystics.

Nije mario za gomilanje novca

"Ne zanima me stvaranje naslednog bogatstva, i moja deca to znaju", rekla je za The New York Times u februaru 2020. "Stiv nije to ni želeo. Ako budem živela dovoljno dugo, njegovo bogatstvo se završava sa mnom." Dodala je kako smatra nepravednim da pojedinci gomilaju bogatstvo ekvivalentno milionima drugih ljudi zajedno, te je naglasila da je nasledila bogatstvo od supruga koji nikada nije mario za samo gomilanje novca.