- Moj najtužniji trenutak u majčinstvu. U četvrtak, 19. jula, rekla sam poslednje zbogom sinu, Krejgu Rejmondu Tarneru , kada sam se okupila sa porodicom i prijateljima da pospemo njegov pepeo na obali Kalifornije. Imao je 59 godina kada je tako tragično umro, ali on će uvek biti moja beba.

Roditelji su je napustili

Tina Tarner je rođena kao Ana Me Bulok 26. novembra 1939. godine u mestu Natbuš, država Tenesi. Majka Zelma bila je radnica u fabrici, a otac, Flojd Ričard, baptistički sveštenik. Kada je imala deset godina, nju i sestru Alenu napustila je majka, a tri godine kasnije isto je učinio i otac . O sestrama je brinula baka, nakon čije smrti odlaze kod majke u Sent Luis. Tamo je Ana pohađala Sumner High School, a naveče sa sestrom često odlazila u noćne klubove, piše Wanted.

Upoznaje Ajka Tarnera

U klubu Imperial je, kao 17-godišnjakinja, upoznala bluz gitaristu Ajka Tarnera, koji je tamo nastupao sa svojom grupom "Kings of Rhythm". Ana je jednako bila oduševljena Ajkom i njegovom muzikom, a kada je on čuo kako peva, pozvao ju je u grupu i ubrzo je postala stalni prateći vokal.

Imala je 18 godina kada je počela da peva s Ajkom i bila poznata kao Little Ann, te zaboravila nekadašnju želju da postane medicinska sestra. Godine 1960. nije se pojavio pevač koji je s Ajkom trebao da snimi pesmu !A Fool in Love" i Ana je to učinila umesto njega, mada Ajk nije imao nameru da je zadrži u grupi. Kada je čuo njenu besprekornu interpretaciju, promenio je mišljenje i planove. Pesma je postala veliki hit i zauzela drugo mesto na američkoj top-listi, Ana je promenila ime u Tina i postala prepoznatljivi simbol Ajkovog benda.