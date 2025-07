Milan s vremena na vreme na mrežama sa svojim pratiocima podeli trenutke iz svakodnevnice, a sada se pohvailo kako ljubi trudnički stomak svoje supruge , koja broji sitno do porođaja.

"Taman smo stigli do priče o kralju Milutinu i ja zaspah" - napisao je Milan, a emotivna scena iz porodičnog doma sve je raznežila.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja . Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno. Meni je bilo logično da se ja verim, venčam i sutra da krstim decu na Kosovu - rekao je za Blic.

- Ime za bebu nismo odabrali, bitno je da sve bude kako treba. Čekamo dečaka. Ne znam tačno da kažem čime me je osvojila Maja... Ono što sam govorio čitavog života da će nešto doći je došlo. Maja i ja imamo slične energije, slična razmišljanja, način života. Lepo je vaspitana, ne znam kako da objasnim, sve se poklopilo - istakao je tada.

- Ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, ne smemo da zaboravimo svoje poreklo, jer ako zaboravimo to, onda ni naši praunuci neće znati da su bili Srbi. Želim narodu da kažem da ide na Kosovo i Metohiju, jer to mnogo znači tamošnjem narodu.

Često kontaktiraju sa mnom i sveštenstva iz nekih manastira koji su malo zapostavljeni pa me pozivaju da dođem. To su sve manastiri iz 13, 14, 15. veka, to je bogatstvo i prosto je greota ne otići tamo, a svako ko jednom ode vratiće se ponovo - rekao je Vasić.