Čuveni muzičar Ozi Ozborn umro je 22. jula u 76. godini. Detalji sahrane poznatog rokera još nisu poznati javnosti, ali se spekuliše da bi to porodica mogla organizovati u tajnosti.

U intervjuu za The Times iz 2011. godine, Ozi Ozborn, legendarni frontmen benda Black Sabbath, otkrio je da ne želi da njegova sahrana bude tužan događaj, već pozitivna proslava života.

„Vredi se setiti da mnogi ljudi vide samo bedu kroz ceo život“, rekao je tada Ozi pa dodao: „Po svakom merilu, većina nas u ovoj zemlji – posebno rok zvezde poput mene – veoma su srećni. Zato ne želim da moja sahrana bude tužna. Hoću da to bude trenutak za reči: 'hvala'.“

Foto: Steve C. Mitchell/EPA, BALAZS MOHAI/MTI, PAUL BUCK/EPA

Umro Ozi Ozborn Foto: Steve C. Mitchell/EPA, BALAZS MOHAI/MTI, PAUL BUCK/EPA

„Iskreno, nije me briga šta će da puste. Mogu da odvrnu miks Justina Biebera, Susan Bojle ako ih to usrećuje. Samo želim da to bude slavlje.

Nema kukanja o teškim vremenima. I da, malo planiranja je dobra stvar za porodicu koju ostavljaš iza sebe.“