Kontroverzni život Erola Maska

Najmlađa sestra Ilona Maska ima 5 godina

- Jedina stvar zbog koje smo na Zemlji jeste da bi se razmnožavali - rekao je Erol za "The Sun".

Ko je maćeha Ilona Maska?

- Nisam proverio DNK moje ćerke. Ali izgleda isto kao i moje druge ćerke. Izgleda baš kao da su se Rouz i Toska pomešale. Liči i na Rušija i ponaša se kao on. Dakle, prilično je očigledno, znate - istakao je.

Džena je njegova pastorka

Erol nije pravio razliku između svoje dve biološke ćerke i pastorke. Nakon što se razveo od Hajd, sa pastorkom nije imao nikakav kontakt do 2017. godine. Džena ga je kontaktirala 2017. nakon što ju je tadašnji partner izbacio iz kuće i našla je utočište kod njega. Ubrzo nakon toga uplovila je u vezu sa Erolom.

Ilon i Erol Mask su u užasnim odnosima

- On je bio tako užasno ljudsko biće. Nemate pojma... Moj tata uvek ima pažljivo osmišljen plan zla. On je čovek koji planira zlo. Nemate pojma koliko je loš. Skoro svako zlo koje možete da zamislite, on je uradio - rekao je tada Ilon Mask.