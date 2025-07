Posebna povorka za fanove

Za fanove koji žele da odaju poslednju počast Oziju, sutra ujutru biće organizovana posebna povorka koja će proći Broad Street ulicom sve do mosta i klupe "Black Sabbath"-a , gde su položeni cvetni aranžmani za rokera. Ozi će biti praćen svojom porodicom u posebnoj povorci niz Broad Street u 13 časova, uz pratnju uživo duvačkog orkestra – Bostin' Bras, prenosi The Sun.

- Ozi nije bio samo muzička legenda, on je bio sin Birminhama. Nedavno mu je dodeljena Sloboda grada, a nakon njegovog zapaženog nastupa na koncertu 'Back to the Beginning' u Vila Parku ranije ovog meseca, bilo je važno za grad da pruži dostojanstvenu i prikladnu počast pre privatne porodične sahrane. Znamo koliko će ovaj trenutak značiti njegovim fanovima. Ponosni smo što to možemo organizovati ovde, sa njegovom voljenom porodicom, na mestu gde je sve počelo, i zahvalni smo što su oni velikodušno pristali da pokriju troškove kako bi grad mogao da mu pruži oproštaj koji zaslužuje - Lord gradonačelnik Birminhama, odbornik Zafar.