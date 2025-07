Nedavno su britanski mediji javili da su se timovi princa Harija i kralja Čarlsa sastali, a sada Page Six piše da je "odbegli princ" pružio ruku pomirenja. Navodno je on ponudio ocu da s kraljevskom porodicom podeli svoj raspored. Cilj je da se kalendari usklade kako se događaji kojima prisustvuju princ Hari i Megan Markl ne bi "sudarili" s kraljevskim obavezama porodice. On, prema tvrdnjama medija, želi da izbegne nove komentare da supruga i on pokušavaju da "ukradu" medijsku pažnju kralju Čarlsu, kraljici Kamili, princu Vilijamu i Kejt Midlton.