Američki glumac Čak Noris , primer je odanog muža punog ljubavi. On nije samo bio uz svoju bolesnu suprugu , već se odrekao uspešne karijere kako bi brinuo o njoj. Čak Noris je govorio o tome kako se život njihove porodice promenio bukvalno preko noći nakon banalne injekcije koju su lekari dali njegovoj supruzi, 2013. godine, pre magnetne rezonance za reumatoidni artritis. Komplikacije su bile više nego ozbiljne: mučna neuralgija i problemi sa bubrezima. Nije oklevao ni sekunde i nije birao između brige o svojoj ženi i karijere.

Greška lekara koštala ih je mnogo

- Nekoliko sati nakon prve injekcije, imala sam osećaj da gorim. Sa svakim satom, osećaj pečenja se širio po celoj koži i bio je pravi pakao. Bol je bio takav da me cepao na komade. Tako je započeo najstrašniji period u mom životu: pet meseci sam ležala sasvim nepokretna i molila Boga samo za jedno - da se ta patnja što pre završi. Stalno sam razmišljala o tome kako sam do juče bila zdrava, a sada ne mogu bez medicinskog nadzora, ni sekund. Za to vreme Čak se nije udaljavao od mene ni korak. Spavao je na kauču pored mog bolesničkog kreveta, osluškivao svaki moj dah. Bilo je veoma teško i bolno. Ostalo nam je samo da se molimo, što smo i radili. Molili smo Boga da nam da još samo par godina - ispričala je supruga Čaka Norisa i dodala da dugo nisu mogli da se pomire sa činjenicom da je jedna tako rutinska stvar mogla toliko da se zakomplikuje.