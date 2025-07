Iako Luj ima tri starije sestre, lejdi Kiti, lejdi Elizu i lejdi Ameliju, porodična loza Spensera sledi pravilo primogeniture, po kojem titulu i imanje nasleđuje najstariji muški potomak. Čarls je još 2015. godine za "Mail on Sunday" izjavio da bi bio „potpuno opušten” oko toga da njegova najstarija ćerka Kiti nasledi Altorp, ali je dodao:

- Ako bih izabrao Kiti, to bi bilo protivno celokupnoj tradiciji koja ide uz Altorp. Takva su pravila. Razumem zašto to nekima smeta, ali takođe razumem i snagu te tradicije, ona je dosad funkcionisala.

- Potpuno podržavam rodnu ravnopravnost. Ali drago mi je što će to biti odgovornost mog brata. Mislim da je to ispravno. Sviđa mi se što kuća ostaje u porodici, sa istim prezimenom. Ne bih želela da za Spensere bude drugačije. I znam da će moj brat to raditi besprekorno.