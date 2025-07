Snažan zemljotres magnitude 8,8 po Rihteru

Podsetimo, snažan zemljotres magnitude 8,8 po Rihteru pogodio je poluostrvo Kamčatka na ruskom dalekom istoku, izazvavši cunami do četiri metra visine, oštetivši zgrade i pokrenuvši uzbune i evakuacije širom Tihog okeana. Upozorenje za cunami izdato je i za saveznu državu Havaji. Havajska agencija za upravljanje u hitnim situacijama (EMA) izvestila je ranije da su sve morske luke zatvorene.

