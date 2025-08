Slušaj vest

Američka glumica Sandra Bulok osvojila je srca gledalaca širom sveta kako svojim talentom, tako i lepotom. Glumica, koja je rođena 27. jula 1964. u Virdžiniji, potiče iz muzičke porodice - majka joj je bila nemačka operska pevačica, a otac američki trener pevanja. Sandra je svoje detinjstvo provela u Nemačkoj, gde je naučila jezik i često nastupala s majkom. Kad se vratila u SAD, tamo je završila srednju školu i fakultet, gde je studirala dramu.

Karijeru je započela skromno, prvo glumeći u pozorištu i manjim televizijskim filmovima. Prekretnica u njenoj glumačkoj karijeri dogodila se 1994. kada je dobila glavnu ulogu u akcionom filmu "Brzina", gde je glumila s Kijanuom Rivsom. Upravo taj film lansirao ju je u holivudsku elitu i otvorio vrata za druge veće projekte.

Sandra Bulok je odrasla u Nemačkoj Foto: GAMR/SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tada se dosta šuškalo i o njenom odnosu s Rivsom, a ona je jednom prilikom priznala da se bila zaljubila u njega.Otkrila je i da mu to nikada nije priznala jer je mislila da nema nikakve šanse kod njega.

Kad je glumac saznao za to, iznenadio je mnoge svojim odgovorom: "Nisam znao da je bila zaljubljena u mene. Ona očigledno nije znala da sam ja zapravo bio zaljubljen u nju. Ali, tada smo radili zajedno. Mislim, bilo je lepo tada ići na posao. Izgleda da je hemija iz filma bila stvarna. Ona je jedna divna osoba i glumica...", rekao je tada glumac.

Mnoge je pak iznenadilo što je glumica javno izjavila da se stidela uloge u nastavku tog filma. "Uvek mi je bilo neprijatno što sam se pojavila u ‘Speed 2‘. I danas me toga sramota. Bila sam jasna. Zaplet nema smisla. Brod polako ide prema ostrvu. Drago mi je da ste uživali, ali ja bih volela da nisam radila na tom filmu. Osim vas, ne poznajem nijednog obožavatelja tog filmskog ostvarenja", rekla je tada.

Sandra se proslavila raznim ulogama - od komedija do drama. Tako smo mogli, između ostalog, da je gledamo u "Miss Congeniality", "The Lake House", "The Proposal", "The Blind Side" i vrlo popularan film "Gravity" s Džordžom Klunijem. Ona je jedina glumica koja je u istoj godini, 2010, osvojila prestižnog Oskara i nepoželjnu nagradu Zlatna malina.

Osvojila je Oskara za najbolju glavnu glumicu u filmu "The Blind Side" (Priča o prvaku), a Zlatnu malinu za najgoru glumicu dobila je za romantičnu komediju "Sve o Stivu". I dok većina glumačkih zvezda ignoriše tu nepoželjnu nagradu, Sandra se pojavila na dodeli i s osmehom je preuzela. Osim toga, publici je podelila DVD-ove filma i poručila im da ga pogledaju još jednom. Za film "Gravity" bila je nominovana za nagradu BAFTA, kao i za Zlatni globus i Oskara za najbolju glavnu ulogu. A da je 2010. bila zaista njena godina, pokazuje i podatak da je te godine dobila nagradu za ženu godine od magazina "People". Godine 2012. ušla je u Ginisovu knjigu rekorda kao najplaćenija glumica u istoriji kinematografije.

Sandra Bulok je ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao najplaćenija glumica u istoriji kinematografije Foto: Profimedia

Velika humanitarka

Osim uspešne filmske karijere, Sandra Bulok je poznata i po humanitarnom radu. Aktivno učestvuje u raznim dobrotvornim organizacijama i često donira novac za pomoć ljudima pogođenim prirodnim katastrofama. Takođe je i posvećena majka - usvojila je dvoje dece - sina i ćerku, te često ističe koliko joj je majčinstvo važno.

Ljubavni život

Zbog svih tih uspeha često se i njen ljubavni život našao u centru pažnje. Bila je u nekoliko veza - kratko se zabavljala s igračem američkog fudbala Troijem Ejkmanom, potom s glumcem Rajanom Goslingom, čak dve godine izdržala je u vezi s Metjuom Mekonahijem, s kojim je 1996. glumila i u filmu "Vreme ubijanja". A onda se zaljubila u Džesija Džejmsa, tetoviranog i nabildovanog obožavatelja brzih motora, koji se proslavio svojim rijaliti šouom "Monster Garage". On ju je 2005. zaprosio, a ona je pristala da se uda za njega.

Venčali su se na jednom ranču u Kaliforniji, a među gostima su bili Kijanu Rivs, Hju Grant, s kojim je snimila "Dve nedelje za zaljubljivanje", i Vilijam Šatner, njen partner u filmu "Mis tajni agent". Pojavili su se i članovi motociklističke bande Hell‘s Angels kao gosti s mladoženjine strane. Početak braka bio je idiličan. Džejms se sa svim svojim motorima uselio u njenu vilu u Los Anđelesu, a zajedno su čak započeli proces usvajanja deteta.

Međutim, pre nego što je proces usvajanja sina Luija bio gotov, Sandra je doživela veliki šok od kog se još dugo nije oporavila.Umetnica za tetovaže Mišel Mekgi objavila je da je već 11 meseci u vezi s njenim mužem, što je ovaj u početku negirao, ali je kasnije, kad su isplivali dokazi, sve priznao. I da stvar bude još gora, nije bila reč samo o Mišel, već je tu bilo još nekoliko žena. To je dovelo do otkazivanja evropske turneje Sandrinog filma "The Blind Side", a Džejms se nakon toga izvinio glumici.

Sandru Bulok je prvi muž javno ponizio Foto: Profimedia

"Ne bežim od svojih postupaka. Snosim potpunu odgovornost za njih. Varao sam svoju suprugu. Pa, šta? To rade i milioni drugih muškaraca", bezobzirno je izjavio i time razljutio mnoge. Sandra je na kraju usvojila Luija kao samohrana majka.

Brojne tragedije

Sandra se dugo oporavljala od te izdaje, a onda je pronašla novu ljubav u modelu i fotografu Brajanu Rendalu. I tu vezu je držala dalje od očiju javnosti, a venčali su se 2021. godine.

Brajan Rendal je preminuo od amiotrofičke lateralne skleroze Foto: FAMEFLYNET / Backgrid USA / Profimedia

I kad je on oboleo od ALS-a (amiotrofičke lateralne skleroze), nije htela javno da kaže da karijeru prekida zbog njega, već je izjavila da želi da više vremena provodi sa svojom decom. Rendal je preminuo nakon trogodišnje borbe s bolešću, a u poslednjoj fazi bolest mu je napala nervni sistem, kičmenu moždinu i mozak. Zbog toga se više nisu pojavljivali zajedno u javnosti pa su mnogi prvo pomislili da su se u tajnosti rastali. Međutim, to nije bila istina, Sandra je ostala uz njega do samog kraja.

Jedna od tragedija koje su je slomile bila je i smrt majke Helge, koja je preminula od raka 2000. godine. Ona joj je bila jako važna i jako je uticala na njen život i karijeru.

"Potpuno sam pregorela. Toliko sam umorna, da nisam sposobna da donosim zdrave, pametne odluke i toga sam svesna", poručila je i otkrila da razmišlja da se u potpunosti povuče iz javnog života.

Video: Prokletstvo prve generacije Zvezda Granda? Ista sudbina prati popularne pevače