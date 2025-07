Kirk Daglas je zamalo odigrao Josipa Broza Tita na velikom platnu. Bilo je to 1973. godine, kada je sniman film „Sutjeska“. Iako su producenti ozbiljno razmatrali da mu dodele glavnu ulogu, Daglas je u tom trenutku bio zauzet – snimao je „Dr Džekila i gospodina Hajda“, a istovremeno je režirao svoj prvi film, „Skalavaga“. Ulogu je na kraju preuzeo Ričard Barton , iako je kasnije sam priznao da mu je to bila jedna od najnezahvalnijih rola.

Kirk Daglas je bio Srbin?

Susret sa Josipom Brozom Titom

O susretu Kirka Daglasa i Josipa Broza Tita odavno se pričalo, a sam glumac je to zabeležio u svojoj autobiografiji. Tokom boravka u Beogradu, Daglas je izrazio želju da se sretne sa predsednikom SFRJ, i to tokom ručka u američkoj ambasadi. Međutim, naišao je na hladan tuš – tadašnji britanski ambasador u Beogradu ljubazno mu je, ali odlučno, saopštio da takav susret nije moguć.

„Već šest nedelja čekam da me Tito primi“, rekao je ambasador, dajući mu jasno do znanja da čak ni diplomatski predstavnici velikih sila ne dolaze lako do maršala. Ipak, holivudska zvezda se nije dala obeshrabriti, pa je pisao kako je došlo do upoznavanja: