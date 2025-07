U jednoj od epizoda svoje video serije "Pitaj Anu" (Go Ask Anna), Ana Vintur je dobila pitanje od obožavateljke: šta treba obući za razgovor za posao u "Vogu"?

Ana, koja je intervjuisala nebrojeno mnogo kandidata za pozicije u ovom prestižnom časopisu, kaže: "Veoma mi je zanimljivo kako se ljudi oblače kada dođu na intervju. Ponekad imate utisak da su odeću kupili tog jutra , ili možda prethodne večeri, i da to nimalo ne odgovara njihovoj ličnosti ni onome ko su oni zapravo."

Kaže da je jedna od najvećih grešaka koje kandidati mogu napraviti to da obuku nešto što ne predstavlja njih same. Odeća, objašnjava ona, treba da govori o tome kako vi vidite sebe, jer bez obzira na to gde idete na intervju, morate imati na umu da "mi ne zapošljavamo vašu garderobu."