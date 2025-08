Uprkos činjenici da je velikom i unosnom ugovoru došao kraj, Megan Markl i Netflix nastavljaju poslovnu saradnju putem lajfstajl linije As Ever. Netflix je u ovaj projekat značajno uložio i za njih je važno da nastave saradnju, iako u drugačijem obliku. Izvor blizak paru otkriva da ne postoji vremenski rok oko As Ever i da "imaju mnogo projekata u pripremi".