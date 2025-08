Poznati roker Džon Filips najpoznatiji je kao frontmen grupe Mamas & the Papas, a njegova je ćerka poznata glumica Mekenzi Filips .Ona je jedna od holivudskih zvezda koje su o svom životu pred kamerama pričala sa slavnom Oprom Vindri, a tom je prilikom izrekla jedno od najšokantnijih i najuznemirujućijih priznanja - o svojoj incestuoznoj vezi s ocem. Prethodno je o njoj pisala u svojoj knjizi 'High on Arrival', a poglavlje o ocu podstaklo je Opru da razgovara o glumičinu tragičnom životu.

Prema njenim rečima, to nije nešto što se svakodnevno događalo, već se ponavljalo i nakon nekog vremena 'postalo sporazumno'. Nije se događalo svaki dan, nije se događalo svake nedelje, ali se definitivno dogodilo i to mnogo puta. S vremenom je to postalo sporazumno. Ne mogu verovati da sam jedina kojoj se to dogodilo. Bez obzira o kakvoj se vrsti incesta radi, to je zloupotreba moći... I izdaja poverenja', dodala je.