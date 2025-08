Glumica Loni Anderson , koja je dobila priznanja za svoju ulogu u američkoj televizijskoj humorističkoj seriji kao pametna, glamurozna recepcionarka radio-stanice koja prkosi seksualnim stereotipima na radnom mestu u emisiji "WKRP in Cincinnati", umrla je u nedelju u 79. godini.

Anderson, rodom iz Sent Pola u Minesoti, prirodna brineta koja je učestvovala na lokalnim takmičenjima lepote i započela svoju karijeru u pozorištu, ofarbala je kosu u platinasto plavu nakon što se preselila u Los Anđeles sredinom 1970-ih.

Usledio je niz televizijskih uloga, s nastupima u serijama u udarnom terminu kao što su "The Bob Newhart Show", "Police Story", "The Incredible Hulk", "The Love Boat" i "Three‘s Company".