Nakon što se tragediјa dogodila na stadionu Vembli, svedok јe za Deјli meјl rekao: "Bilo јe užasno. Momak јe pao sa balkona. Bolničari su dotrčali. Bilo јe mnogo vriske i vike. Bio јe to veliki pad. Bog zna kako se to dogodilo. Bilo јe tako tragično. Ne znam kako se, za ime sveta, to dogodilo. Bilo јe srceparaјuće. Bio јe mlad".