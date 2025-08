Nismo je gledali u nastavku kultne serije "Seks i grad". Publika širom sveta negodovala je zbog toga i govorila da ništa nije isto bez čuvene Samante Džouns. Brojni gledaoci nisu bili oduševljeni trećom sezonom nastavka, "I tek tako" (And Just Like That), koja je naglo završena. Svoju reč o tome dala je i Kim Katral.