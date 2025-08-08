Slušaj vest

I posle 13 godina veze, Viktorija Silvstet (50) i švajcarski milijarder Moris Dabah (71) i dalje intrigiraju javnost. Njihova romansa započela je još 2011. godine, ali uprkos dugogodišnjoj ljubavi, o njihovom odnosu se i dalje mnogo spekuliše.

Razlika u visini i godinama često je predmet komentara na društvenim mrežama. Viktorija, koja je čak dve glave viša od Morisa, neretko se suočava s tvrdnjama da je u vezi zbog novca. Ipak, i ona sama ima pozamašan račun.

Procene su da Viktorijino bogatstvo iznosi oko 15 miliona dolara, što demantuje priče da je motivisana isključivo finansijama.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

Viktorija Silvstet i Moris Dabah  Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Moris Dabah je iskusni investitor sa više od 25 godina rada u oblasti međunarodnih ulaganja u nekretnine. Osnivač je kompanije Empire Resorts iz Njujorka, koja stoji iza čuvenog Montičelo kazina i trkališta. Njegove nekretnine protežu se širom SAD-a i Evrope, a i dalje je aktivan u poslovnom svetu.

Iako ne vole da se eksponiraju, fotografi ih povremeno zateknu na luksuznim destinacijama, najčešće dok zajedno voze bicikl ili uživaju na plaži. Ipak, zajedničkih fotografija u medijima nema mnogo — što dodatno podstiče znatiželju javnosti.

Viktorija Silvstet – od skijašice do globalne zvezde

Rođena u severnom delu Švedske, Viktorija je od detinjstva sanjala da postane veterinarka. Skijanje je trenirala od pete godine, ali je zbog povrede ramena morala da napusti sport sa samo 16 godina.

Viktorija Silvstet profimedia-0777247669.jpg
Viktorija Silvstet Foto: FRANCOIS GLORIES / Sipa Press / Profimedia

Godine 1993. postala je Mis Švedske, a već sledeće godine našla se u Top 10 na izboru za Mis sveta. Usledili su angažmani u modnoj industriji, najpre u Parizu, a potom je zapala za oko Hjuu Hefneru, osnivaču "Plejboja". Krajemdevedesetih postala je jedan od najpoznatijih modela tog časopisa.

Pored modelinga, oprobala se i kao glumica, a nastupala je u velikom broju filmova i serija, uključujući i italijanske produkcije. Decenijama važi za jednu od najatraktivnijih žena svetske scene.+

