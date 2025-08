"Ne govorim ovo da bih izazvao sažaljenje, već da bih osvetlio ono s čim sam se borio iza kulisa", napisao je Timberlejk. "Ako ste imali lajmsku bolest ili poznajete nekoga ko jest e – znate koliko to može biti nemilosrdno iscrpljujuće, i fizički i mentalno."

Šania Tvajn: "Imala sam gubitke svesti svakih 30 sekundi"

"Ugrizao me krpelj dok sam jahala konja. Pre nego što mi je bolest dijagnostikovana, na bini sam se često vrtela, gubila ravnotežu i imala trenutne gubitke svesti, gotovo svake minute", izjavila je u Netflix dokumentarcu Not Just a Girl.