– Džejms je svoju izuzetnu karijeru započeo ranih 1970-ih kada je uveo novi, provokativni stil radija u Veliku Britaniju – noćni "šok-džok" program sa uključenjima slušalaca. Do kasnih osamdesetih, "The James Whale Radio Show" postao je prava kulturna senzacija i redovno se emitovao na ITV-ju, okupljajući milione gledalaca – rekao je Grejam.

Nakon što mu je 2006. godine prvi put dijagnostikovan karcinom bubrega, Džejms je osnovao humanitarnu organizaciju "Kidney Cancer UK", putem koje je prikupio stotine hiljada funti za borbu protiv ove opake bolesti. U znak priznanja za njegov humanitarni i medijski doprinos, kraljevska porodica mu je 2024. godine dodelila orden MBE (Member of the Order of the British Empire).