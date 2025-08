Ne smiruje se skandal zbog kontroverzne reklame

"Nije ni lepa ni talentovana"

Ovakav odgovor stigao je nakon što je filmska producentkinja oštro kritikovala glumu Sidni Svini (27) u romantičnoj komediji "Anyone But You", što je razljutilo fanove zvezde serije "Euphoria" i dovelo do reakcije glumice koja doživljava uspon u karijeri.