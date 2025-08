Leteće ambicije: pilot, ne samo glumac

Povratak na ekran: film sa Martinom Frimanom

I dok se za sada nije vezivao za neku novu seriju, Armitadž ne planira pauzu od glume. U julu je objavljeno da će glumiti u psihološkom trileru sa naučnofantastičnim elementima – The Adam Trials , u kojem će igrati rame uz rame sa poznatim britanskim glumcem Martinom Frimanom (Sherlock, The Hobbit).

Bonus video: The Last of Us nekad i sad