Danijel Krejg je poslednjih godina tumačio legendarni lik Džejmsa Bonda u filmovima poput "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012), "Spectre" (2015) i "No Time to Die" (2021), a nakon njega naslednik još nije izabran. U junu ove godine, Amazon MGM Studios zvanično je angažovao Denija Vilneva kao reditelja novog nastavka, a prošle nedelje je potvrđeno da će scenario pisati Stiven Najt, uz povratak producenata Barbare Brokoli i Majkla G. Vilsona.