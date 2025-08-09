Zaljubili se u Njujorku, pa pobegli na srpsko selo: Naš poznati glumac i bivša manekenka žive pravu bajku u prirodi
Branislav Tomašević i bivša manekenka Jelena Ivanović upoznali su se u Njujorku, a danas žive mirno na selu, okruženi prirodom, životinjama i sopstvenim voćnjacima. Saznajte njihovu priču.
Poznati srpski glumac Branislav Tomašević već godinama je u skladnom braku sa Jelenom Ivanović, nekadašnjom manekenkom koja je obeležila modnu scenu krajem 90-ih.
Iako se danas retko pojavljuje u javnosti, Jelena je ostala upamćena kao lice sa naslovnica prestižnih modnih časopisa i saradnica brojnih svetskih modnih kuća. Karijeru je započela sa samo 15 godina, a danas uspešno radi kao modni skaut i menadžer.
Ljubav iz Pariza do Njujorka
Njihova ljubavna priča počela je sudbonosnim susretom u Njujorku
– Bane i ja smo se upoznali kada sam iz Pariza otputovala u Njujork na snimanje jednog editorijala.Upoznala nas je manekenka Maja Latinović i istog dana smo se zaljubili. Kažu da je čovek tvog života plan sudbine – meni se to baš tako desilo – ispričala je Jelena.
Danas ovaj par vodi miran život daleko od gradske vreve, u kući koju su zajedno izgradili na porodičnom imanju na selu.
Život u skladu s prirodom
Bane je veliki ljubitelj prirode i tradicionalnog načina života, koji sve više prepoznaje kao nužnost u vremenu ekološke krize.
– Zasadio sam preko 1.000 stabala višnje na dedovini, a pripremio sam još zemljišta za dodatnih 1.200 stabala. Gajimo i više sorti šljiva, imam svinje, ovce, baštu u kojoj uzgajamo paradajz, krastavce, tikvice… Oduvek sam voleo selo – ističe Tomašević.
Glumac ne krije zabrinutost zbog stanja u prirodi i zagađenja.
– Ljudi moraju da se probude, da razviju ekološku svest. Priroda nam je devastirana, svuda je smeće. Angažujemo decu, čistimo divlje deponije, vraćamo prirodi ono što joj pripada – poručuje Bane.
