Poznati srpski glumac Branislav Tomašević već godinama je u skladnom braku sa Jelenom Ivanović, nekadašnjom manekenkom koja je obeležila modnu scenu krajem 90-ih.

Iako se danas retko pojavljuje u javnosti, Jelena je ostala upamćena kao lice sa naslovnica prestižnih modnih časopisa i saradnica brojnih svetskih modnih kuća. Karijeru je započela sa samo 15 godina, a danas uspešno radi kao modni skaut i menadžer.

Njihova ljubavna priča počela je sudbonosnim susretom u Njujorku

– Bane i ja smo se upoznali kada sam iz Pariza otputovala u Njujork na snimanje jednog editorijala.Upoznala nas je manekenka Maja Latinović i istog dana smo se zaljubili. Kažu da je čovek tvog života plan sudbine – meni se to baš tako desilo – ispričala je Jelena.

Danas ovaj par vodi miran život daleko od gradske vreve, u kući koju su zajedno izgradili na porodičnom imanju na selu.

Život u skladu s prirodom

Bane je veliki ljubitelj prirode i tradicionalnog načina života, koji sve više prepoznaje kao nužnost u vremenu ekološke krize.

– Zasadio sam preko 1.000 stabala višnje na dedovini, a pripremio sam još zemljišta za dodatnih 1.200 stabala. Gajimo i više sorti šljiva, imam svinje, ovce, baštu u kojoj uzgajamo paradajz, krastavce, tikvice… Oduvek sam voleo selo – ističe Tomašević.

Glumac ne krije zabrinutost zbog stanja u prirodi i zagađenja.

– Ljudi moraju da se probude, da razviju ekološku svest. Priroda nam je devastirana, svuda je smeće. Angažujemo decu, čistimo divlje deponije, vraćamo prirodi ono što joj pripada – poručuje Bane.

