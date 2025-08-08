Slušaj vest

Na spisku neočekivanih drama za 2025. godinu, "sukob Niki Minaž i Deza Brajanta" sigurno se nije nalazio, ali je ovaj bizarni rat reči brzo postao jedna od najzabavnijih i najnapetijih selebriti svađa u poslednje vreme. U centru pažnje su pominjanje Džej Zija, Rok Nejšona, rasizam, nasilje u porodici, a sada se sve vrti oko moguće tuče između bivšeg NFL igrača i Nikinog kontroverznog supruga.

Jedan joj je dužan 200 miliona, drugom nudi 10

Cela priča počinje tamo gde to niko nije očekivao — u NFL pregovorima. Niki je prethodno iznela niz optužbi na račun Džej Zija, uključujući tvrdnju da joj duguje čak 200 miliona dolara. U međuvremenu, zvezda Dalas Kaubojsa, Majka Parson, zatražio je transfer zbog frustracije oko neuspešnih pregovora sa vlasnikom Džerijem Džonsom.

Džons je tada, kao razlog nepoverenja u posrednike, naveo slučaj iz prošlosti kada su Džej Zi i Rok Nejšon navodno sabotirali pregovore sa Dezom Brajantom tokom njegove karijere u istom timu. Tvrdio je da je Brajant, tada pod vođstvom Rok Nejšona, prestao da odgovara na njegove pozive. To je pokrenulo lavinu komentara na mrežama, gde je Brajant poručio:

"Ne mislim da je pametno da mi pominjete ime. Ćutao sam o mnogim nepravdama... Ali možemo da imamo 'priču za laku noć' ako je to igra koju igramo."

Niki uzvraća i sve kreće nizbrdo

Na to se nadovezala Niki Minaž, ubacujući se u NFL raspravu i tvitujući:

"Ajmo da igramo igru: svaki put kad ti ispričaš NFL priču, ja ću ispričati svoju o Džej Ziju, Rok Nejšonu i navodno rasističkoj direktorki Desiri Perez."

Brajant je na to duhovito odgovorio GIF-om "Hoću da igram igru", ali je brzo shvatio da Niki nije raspoložena za šalu.

"Gospođice Niki, molim vas, izostavite mene. Ogroman sam fan. Nadam se da imate lep dan", napisao je Brajant, pokušavajući da smiri situaciju.

Niki je zatim podsetila na njegovo hapšenje iz 2012. zbog nasilja nad majkom, iako je Brajant objasnio da nikada nije završio u zatvoru niti fizički nasrnuo na svoju majku. Ubrzo je Niki u celu priču uplela i svog muža, Keneta Petija, registrovanog seksualnog prestupnika - predlažući čak:

"Pošto BIJEŠ SVOJU MAMU, možda bi hteo da se biješ sa mojim mužem? Platiću ti 10 miliona dolara za to."

"ROK zauvek", a tuča možda ipak neće biti

Na ovo je Brajant odgovorio odlučno, spreman da prihvati izazov i poručio Niki da pripremi novac. Usput je potvrdio svoju odanost Džej Ziju i Rok Nejšonu:

"Lagali su me celokupnu karijeru i neću da slušam još toga... Mislio sam da pričamo činjenicama... Ja se ne igram. I ROK zauvek."

Niki se od tada nije ponovo oglasila, možda shvativši da njen suprug verovatno ne bi prošao najbolje u eventualnom fizičkom obračunu sa NFL legendom.

Jedno je sigurno - ovaj sukob je daleko od kraja.

(Kurir.rs/ Ona)

