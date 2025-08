Kristina Eplgejt , 53-godišnja glumica najpoznatija po seriji Dead To Me, otkrila je da je nedavno hospitalizovana zbog jakih bolova , usred svoje borbe sa multiplom sklerozom (MS), koja joj je dijagnostikovana 2021. godine.

Putovanje koje je završilo na infuziji

Pitanja bez takta i stigma bolesti

Glumica je otkrila da su joj l ekari tokom prethodnih poseta postavljali i neprijatna pitanja, uključujući i to kako se briše nakon toaleta:

“Ljudi me pitaju: 'Kako si to dobila?' Kao da sam ja nešto uradila da zaslužim ovu bolest. Imala sam i rak dojke, pa je valjda to takođe moja greška?”