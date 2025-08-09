Slušaj vest

Decenijama je važila za jednu od najpoželjnijih žena sveta - platinasta kosa, telo iz snova i oči koje su zavodile ceo Holivud. Ana Nikol Smit bila je san na javi, lice modne kuće Guess i zvezda Plejboja. Ipak, iza glamura, svetala reflektora i bajkovitog braka sa 63 godine starijim milijarderom, krila se životna priča puna kontrasta, borbi i tragedije.

Danas, dokumentarac "Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me" pokušava da razbije mitove i osvetli istinu o ovoj ikoni '90-ih, čija se reputacija godinama lomila pod teretom etiketa kao što su "sponzoruša", "lovac na novac", "starleta" i "striptizeta".

Zavela milijardera koji je patio za ljubavnicom

Ana je radila kao plesačica u noćnom klubu u Hjustonu kada je 1991. upoznala naftaškog mogula Džejmsa Hauarda Maršala, koji je tada tugovao za ljubavnicom preminulom nakon operacije lica. Već narednog dana poklonio joj je 1.000 dolara, nakon čega je Ana dala otkaz.

Iako joj je više puta zaprosio, pristala je na brak tek nakon što je sama izgradila karijeru kao model. Venčali su se 1994. godine - ona je imala 26, a on 89. Njihov brak šokirao je javnost, a mediji su je nemilosrdno nazivali "sponzorušom" i "starletom", posebno nakon izveštaja o njenim rastrošnim navikama uključujući i šoping u vrednosti od dva miliona dolara u jednom danu.

Maršal joj je poklanjao sve - crveni Mercedes, ranč u Teksasu, stan u Njujorku i kuću u Brentvudu. Ipak, njihova zajednica nije dugo trajala. Umro je od upale pluća 1995. godine, ostavljajući za sobom bogatstvo procenjeno na dve milijarde dolara - bez ijednog centa ostavljenog Ani.

Ostavio je bez dinara, ona tvrdi da joj je dao obećanje

Ana je tvrdila da joj je muž obećao polovinu imovine, ali njegova porodica, posebno najstariji sin Pirs, osporavali su tu tvrdnju. Ušla je u višegodišnju pravnu borbu koja je čak dva puta stigla do Vrhovnog suda SAD. U međuvremenu je morala da podnese zahtev za bankrot u Kaliforniji. Ipak, pravda joj nije bila naklonjena - na kraju nije dobila ništa.

Bol kakva ne može da se zamisli, umro je pred njom

Dana 10. septembra 2006. godine, dvadesetogodišnji sin Ane Nikol Smit, Danijel Vejn Smit, preminuo je u bolničkoj sobi svoje majke, dok je bio u poseti njoj i svojoj polusestri Danilin, koja je rođena samo tri dana ranije, 7. septembra.

Obdukcija je pokazala da je Danijel preminuo usled kombinacije droga, uključujući metadon i antidepresive.

Iznenadna smrt najzgodnije plavuše

Iako je poznata po udaji za milijardera, Ana je sama gradila svoj put. Napustila je školu sa 14 godina i počela da šalje svoje fotografije Plejboju. Ubrzo je postala Plejboj zečica godine, što joj je donelo i nagradu od 100.000 dolara. Potom je postala zaštitno lice brenda Guess i uložila novac u kuću, automobile i konje.

Pojavljivala se i u filmovima poput Naked Gun 33 1/3 i Skyscraper, a život joj je bio večita borba između slave i unutrašnjih demona.

Nažalost, 2007. godine, u 39. godini života, Ana je preminula od slučajnog predoziranja.

Nasleđe i ćerka koju štiti od slave

I nakon njene smrti, sudske borbe oko nasledstva su se nastavile, ali bez značajnog epiloga. DNK test je potvrdio da je otac njene ćerke Danilin fotograf Leri Birkhed. Danas, kada Danilin ima 18 godina, Birkhed se trudi da je sačuva od medija i netačnih informacija o njenom bogatstvu.

"U medijima su je prikazivali kao jednu od najbogatijih tinejdžerki u Americi. Želeo sam da je zaštitim od toga", rekao je Birkhed za Insider.

(Kurir.rs/ Ona/ SCMP)

