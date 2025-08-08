Slušaj vest

Američki glumac Kris Not, najpoznatiji po ulozi Gospodina Zverke u seriji "Seks i grad", našao se pod medijskom lupom nakon što su početkom decembra 2021. anonimno dve žene prijavile njegov seksualni napad. Žena pod pseudonimom Zoi tvrdila je da ju je Not 2004. godine, kada je imala 22 godine, silovao u njegovom stanu u Los Anđelesu. Druga, Lili, navela je da je njoj uradio isto 2015. u stanu u Grinvič Vilidžu, te da je tada imala 25 godina.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Kris Not, nakon medijske ilegale:

1/4 Vidi galeriju Ovako sada izgleda glumac Kris Not Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kasnije se pojavila i treća žena, Ava, koja je izjavila da ju je Not napao 2010. u Njujorku kad je bila 18-godišnja hostesa. Njen zahtev je odbijen kao neosnovan. Još jedna žena, pevačica Lisa Džentil, optužila je Nota da je pokušao da je siluje 2002. u njenom stanu i zapretio joj uništenjem karijere ako progovori.

Not je sve optužbe odbacio, nazivajući ih "kategorički netačnim" i tvrdeći da su svi susreti bili, kako on kaže, dobrovoljni s obe strane.

Krisu Notu je nakon optužbi za seksualno zlostavljanje otkazana uloga u seriji "I tek tako" Foto: Profimedia

"Bez obzira na to jesu li priče od pre 30 godina ili pre 30 dana, ‘ne‘ uvek znači ‘ne‘, i to je granica koju nisam prešao."

Iako nijedna od tih ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje nije dovela do krivičnog postupka, one su rezultirale njegovim javnim i profesionalnim "otkazivanjem", piše Daily Mail.

U svom prvom iskazu u medijima izjavio je za USA Today da je jedini njegov prestup bila nevera prema supruzi, ali da to nije zločin. Optužbe je nazvao skandaloznim i smatra da žene imaju finansijski motiv. Takođe je istakao da su se institucije i producentske kuće distancirale od njega u strahu od negativnog publiciteta.

Kris Not je negirao optužbe za zlostavljanje Foto: Profimedia

Nije podignuta nijedna formalna optužnica, niti pokrenuta istraga (jer optužbe nisu prijavljene policiji), te se Not javno požalio zbog nemogućnosti da se pojavi pred sudom i iznese svedoke koji bi potvrdili njegovu stranu priče.

Nakon optužbi, Not je smenjen iz glavne uloge u seriji "The Equalizer". Lik mu je obrisan, a planirani kameo u finalu serije "And Just Like That..." mu je otkazan.

Protiv Krisa Nota nikad nije pokrenut krivični postupak Foto: London Entertainment / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Peloton je povukao reklamni spot u kom se pojavljuje, a njegova franšiza tekile "Ambhar" izgubila je 12 miliona dolara vrednu saradnju.

Njegove koleginice Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis reagovale su zajedničkom izjavom:

"Duboko smo ožalošćene optužbama protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su progovorile i podelile svoju bolnu priču. Znamo koliko je to teško učiniti i divimo im se."

Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis reagovale su zajedničkom izjavom Foto: Profimedia

Nakon strmoglavog pada reputacije Not se bavi pozorištem, radijom, pokrenuo je kafić-kompleks "The Cutting Room" i učestvuje u kampanji za mentalno zdravlje muškaraca.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Krisa Nota dve žene optužile za zlostavljanje