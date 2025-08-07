Slušaj vest

Vest o smrti Džejn Ete Pit, voljene majke Breda Pita, rastužila je njegove brojne obožavaoce koji su dobro znali koliko je slavni holivudski glumac bio vezan za nju.

Džejn Eta Pit bila je česta pratnja svom slavnom sinu, Bredu Pitu, tokom važnih životnih trenutaka. Penzionisana školska savetnica redovno je pratila Breda na premijere filmova, kao i dodele nagrada, a dobro se snalazila i na crvenom tepihu.

Mnogi ne znaju, ali popularni zavodnik je najstarije dete u petočlanoj porodici u kojoj je otac Vilijam Alvin Pit bio vlasnik autoprevozničke kompanije, a majka Džejn Eta – školska savetnica. Osim brojnih holivudskih uloga, Pit je imao i najvažniju ulogu u privatnom životu – onu starijeg brata Dagu i Džuli.

Kada su ga jednom prilikom pitali da li su roditelji podržavali njegovu glumačku karijeru, duhovito je odgovorio: "Bili su kada sam dobio posao. Zapravo, nisu ni znali za to dok ga nisam dobio."

Džejn Eta Pit bila je poznata po svom smislu za humor. Godine 2002. gostovala je u emisiji "Late Show" sa Dejvidom Letermanom, a njen savet koji je uputila sinu nasmejao je sve: "Ne veruj svim hvalospevima koje čitaš o sebi, dragi – zapravo si nizak, debeo, ćelav tip."

Godine 2020. proslavila je 80. rođendan u Bredovoj vili izvan Santa Barbare, gde je glumac organizovao porodično okupljanje. Poslao je privatni avion po roditelje i dao rodbini ključeve svoje nekretnine u Goleti. Ipak, slavlje za Džejn Etu Pit nije bilo potpuno – iz jasnog razloga: zbog izostanka šestoro unučića.

Na proslavu nisu došla deca njegovog sina koju glumac deli sa Anđelinom Džoli. Njih šestoro ranije su posećivali baku i deku dok je brak između Breda i Anđeline funkcionisao.

Kada su 2016. godine saznali da se Anđelina i Bred razvode, njegova majka Džejn bila je "besna" zbog toga što je glumica njenog sina, kako je smatrala, tretirala na okrutan i manipulativan način. Prijatelji Bredovih roditelja rekli su da Vil i Džejn Pit nikada neće oprostiti Anđelini zbog bola koji je nanela celoj porodici. Čak i pre razvoda, Anđelina i svekrva nisu imale blizak odnos.

„Džejn se zaista trudila da se poveže sa Anđelinom i poželi joj dobrodošlicu u porodicu, ali izgleda da ništa nije funkcionisalo“, rekao je tada anonimni izvor koji je dodao da je Bredova majka volela njegovu bivšu suprugu Dženifer Aniston. Džejn Pit je svojoj unuci Šajlo redovno kupovala ženstvenu odeću iako je poznato da se ona od malena više volela oblačiti kao dečak.

U junu ove godine, nešto više od mesec dana pre majčine smrti, Bred je javno pozdravio majku u emisiji "Today": „Moram da pozdravim svoju mamu jer te gleda svako jutro. Za Džejn Pit. Volim te, mama“, rekao je i poslao poljubac kameri.

Inače, smrt Džejn Ete Pit potvrdila je putem emotivne objave na Instagramu njena unuka Sidni, ćerka mlađeg Bredovog brata Daga.

