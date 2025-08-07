nije kome je namenjeno, već kome je suđeno

nije kome je namenjeno, već kome je suđeno

Slušaj vest

Pre nego što je Leonardo Dikaprio osvojio srca gledalaca širom sveta kao Džek Doson u filmskom megahitu "Titanik", ozbiljan kandidat za tu ulogu bio je Metju Mekonahi. I sve je išlo dobro... dok nije rekao "ne".

Nedavno objavljeni odlomci iz posthumne knjige The Bigger Picture, čuvenog producenta Džona Landaua, otkrivaju kako je legendarni glumac iz Teksasa zamalo postao deo filmske istorije - i kako je sve palo u vodu zbog jedne opaske reditelju Džejmsu Kameronu.

Metju Mekonahi Foto: Robyn BECK / AFP / Profimedia

"Kejt je bila očarana njime"

U biltenu novinara Metjua Belonija, What I’m Hearing, navodi se da je Mekonahi imao probno snimanje sa Kejt Vinslet, kako bi se testirala hemija među njima. I to je prošlo sjajno, bar na prvi pogled.

"Doveli smo ga da odigra scenu sa Kejt. Hteli smo da proverimo hemiju, ne samo kako izgledaju zajedno na kameri, već i kako se povezuju," piše Landau u knjizi.

"Kejt je bila očarana Metjuovim šarmom i prisustvom. Odradio je scenu sa južnjačkim naglaskom."

Kejt Vinslet kao Rouz Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

I tu dolazimo do ključa problema.

"To je bilo sjajno... ali probaj drugačije"

Kada je Mekonahi izveo scenu sa prepoznatljivim teksaškim naglaskom, reditelj Kameron je, prema pisanju Landaua, rekao:

"To je bilo sjajno. A sada hajde da probamo na drugi način."

Problem je bio što je Metju mislio da je sve već dovoljno dobro. Umesto da posluša sugestiju i ponovi scenu drugačije, navodno je rekao:

"Ne. Ovo je bilo prilično dobro. Hvala."

Taj kratak odgovor koštao ga je najpoznatije uloge u karijeri. Umesto toga, uloga Džeka pripala je Leonardu Dikapriju, a sve ostalo je filmska istorija.

1/20 Vidi galeriju Scene iz filma "Titanik" Foto: Printscreen YouTube, Profimedia, Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ni Leonardo nije bio lak za saradnju

Zanimljivo je da ni Dikapriov put do uloge nije bio potpuno bez trzavica. U intervjuu za GQ iz 2022. godine, Kameron je otkrio da se ni Leonardo nije baš lako uklapao u audicije.

Kada mu je reditelj tokom probnog snimanja dao scenario, Dikaprio mu je nonšalantno rekao: "O, ja ne čitam."

Kameron mu je hladno uzvratio: "Ako ne pročitaš, nećeš dobiti ulogu."

Na kraju je Leonardo ipak pristao da pročita tekst — i briljirao.

"Kejt je zasijala... Kao da su se tamni oblaci razmakli i sunčev zrak obasjao Džeka. Pomislio sam: 'U redu, to je taj momak.'"

"Titanik" je mogao da izgleda sasvim drugačije

Danas je teško i zamisliti nekog drugog osim Dikaprija u ulozi Džeka Dosona. Ipak, priče iz pozadine produkcije podsećaju nas koliko je filmska industrija nepredvidiva - i koliko jedna rečenica može da odluči sudbinu uloge.

Metju Mekonahi je kasnije izgradio zavidnu karijeru i osvojio Oskara, ali ćemo se zauvek pitati: kakav bi bio Titanik sa njim i Kejt Vinslet?

(Kurir.rs/ Ona/ PageSix)

Bonus video: