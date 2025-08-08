Slušaj vest

Biografski film o životima i karijeri Ozija Ozborna i Šeron Ozborn navodno je i dalje u pripremi.

Prema navodima "Variety" predstavnik kompanije "Polygram Entertainment" potvrdio je da se film o čuvenom paru i dalje snima pod pokroviteljstvom studiija "Sony Pictures". Najava za biografski film prvi put bila je još 2021. godine, ali još uvek nije poznato ko će ga režirati niti ko će tumačiti uloge.

Scenarista Li Hol, koji je bio nominovan za Oskara i stoji iza biografija "Rocketman" (2019) o Eltonu Džonu i "Bili Eliot" (2000), bio je predložen da napiše scenario, a Šeron, Džek i Ejmi Ozborn bili su najavljeni kao producenti. Uzevši u obzir da se od tada nisu pojavile nove informacije u vezi sa tim pretpostavljalo se da je snimanje filma na pauzi. Međutim, predstavnik kompanije "Polygram Entertainment" nedavno je objavio da su u toku pregovori sa jednim rediteljem, čije bi ime uskoro trebalo da bude poznato javnosti. Takođe je naveo da je Li Hol i dalje u planu kao scenarista filma.

U pomenutom biografskom filmu biće predstavljena karijera legendarnog frontmena benda Black Sabbath, ali najveći fokus biće na porodici Ozborn, odnosno Ozijevom odnosu sa suprugom i menadžerkom Šeron i odnosu sa njihovom decom. Iako glumačka postava još uvek nije poznata, Ozi je još 2022. godine pomenuo da bi voleo da glumi "nepoznat" glumac.

- Ne želim da me neko poput Džonija Depa glumi. Više bih voleo da to bude neko relativno nepoznat - kazao je Ozi svojevremeno, prenosi NME.

