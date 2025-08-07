Slušaj vest

Ivanka Tramp, ćerka američkog predsednika Donalda Trampa i pokojne Ivane Tramp, ponovo je oduševila pratioce svojom pojavom. Na najnovijim fotografijama koje je podelila na Instagramu 6. avgusta, 43-godišnja Ivanka pozirala je u elegantnom svetloružičastom kompletu koji se sastoji od uskog bustijera sa tankim bretelama i širokih pantalona.

Uz srednje razdeljenu, blistavo plavu kosu, Ivanka je fotografijama iz Londona dodala kratak opis: „Osećam se sjajno“.

Ivanka Tramp u svetloružičastom bustijeru i širokim pantalonama u Londonu
Ivanka Tramp u svetloružičastom bustijeru i širokim pantalonama u Londonu Foto: Printscreen/Instagram/ivankatrump

  • Pratioci su u komentarima nizali komplimente:
    „Izgledaš i osećaš se sjajno – to uvek ide zajedno“,
  • „Prelepa kao i uvek! Ta boja ti savršeno stoji!“,
  • „Noge do neba!“, napisala je pevačica Džul (Jewel
  • "APSOLUTNO PRELEPA! “,
  • „Oduzimaš dah!“,
  • „Toliko elegancije, kao i uvek ✨“.

Pogledajte u galeriji fotografije Ivanke Tramp sa njenim izabranikom:

Ivanka Tramp sa suprugom Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako nije otkrila razlog boravka u Londonu, dan ranije Ivanka je na Instagram pričama objavila fotografije iz SAD-a, na kojima njen sin Džozef prvi put vozi kros motor po velikom polju. Podelila je i dirljivu fotografiju na kojoj njen sin Džozef pozira sa kacigom pored njene bake, koju nežno zove „Babi“.

