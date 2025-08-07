Slušaj vest

Priča u koju mnogi ni danas ne mogu da poveruju dolazi iz života glumca Zvonimira Rogoza, koji je upisao svoje ime u istoriju hrvatskog glumišta.

Detinjstvo

Rođen je 10. oktobra 1887. godine u Zagrebu. Odrastao je bez roditelja, školovao se u Beču i Zagrebu, a ostao je upamćen kao prvi stogodišnjak u glumačkoj i pozorišnoj istoriji Hrvatske. Glumio je u Osijeku, Ljubljani, Pragu i snimio brojne filmove, a najveći uspeh postigao je kultnim filmom Ekstaza, u kojem mu je partnerka bila legendarna Hedi Lamari. Ona je igrala mladu ženu željnu ljubavi i seksa, ali je u braku sa starijim muškarcem, kojeg je tumačio Rogoz.

Jugoslovenski glumac Zvonimir Rogoz Foto: Printscreen/Youtube

- Hedi je živa, ali je daleko, negde na Floridi. Imala je 18 godina kad smo snimali taj film u Pragu. Bila je lepa. Zamislite, pre 50 godina gola žena na filmu. Režiser je dve godine tražio glumicu za glavnu ulogu po celoj Čehoslovačkoj, a na kraju je doveo lepu Hedi iz Nemačke - govorio je Rogoz.

Postao otac u 92. godini

Od impresivne karijere još je zanimljiviji jedan podatak iz njegovog privatnog života. Rogoz je postao otac u 92. godini, kada mu je 56 godina mlađa supruga Agata rodila sina Rafaela. Javnost je bila zaprepašćena, a ubrzo su se pojavile glasine da dete možda i nije njegovo.

Međutim, Agata je bila odlučna i tvrdila da su te priče lansirale ljubomorne bivše partnerke slavnog glumca, poznatog po neodoljivom šarmu i avanturama sa ženama. Rogoz je na sve to reagovao u svom stilu, bez drame, sa osmehom i legendarnom rečenicom: „Nismo pazili.“

Ženio se dva puta

Iako je važio za velikog zavodnika, Zvonimir se ženio samo dva puta, a Agata je bila njegova poslednja i najvažnija ljubav. Rogoz je glumio sve do svoje 100. godine i ušao je u Ginisovu knjigu rekorda. Poslednjih godina života napisao je memoare "Mojih prvih 100 godina". O njemu je snimljen i dokumentarni film Zdrav Rogoz u zdravom telu.

Preminuo je 6. februara 1988. godine u Zagrebu, u 101. godini života. Njegova starija ćerka, koju je dobio sa prvom suprugom Ludvikom, češka glumica Libuša Rogoz, preminula je 2016. godine.

