Sportska novinarka Dileta Leota, koju su prozvali najseksepilnijom novinarkom na svetu, ponovo je opravdala tu titulu novim fotografijama koje je objavila na Instagramu.

Dileta je ovo leto iskoristila za razna putovanja, a sada je podelila trenutke uživanja na luksuznoj jahti.

Svoju impresivnu figuru pokazala je u plavom bikiniju kakav se retko viđa. Gornji deo bikinija imao je duge rukave i izuzetno dubok dekolte koji je istakao njene bujne obline. Kombinovala ga je sa izazovnim gaćicama.

Izgled je upotpunila maramom za glavu u istoj boji kao i bikini, a pre nego što je stigla na jahtu, nosila je i pareo sa istim dezenom.

Pogledajte u galeriji kako Dileta Leota uživa na luksuznoj jahti:

Nove slike Dilete Leoti u kupaćem na letovanju

Njene fotografije su za samo sat vremena prikupile više od 100.000 lajkova, a nije manjkalo ni komplimenata. „Prelepa si“, „Ne mogu da nađem prideve za ovo“, „Tako si lepa“, „Zapanjujuća lepotica u plavom“, pisali su joj.

Atraktivna sportska novinarka se pre nekoliko meseci našla u centru pažnje zbog kontroverzne reklame za brend radne obuće U-Power. Ista reklama je nakon objavljivanja bila zabranjena u Italiji, a razlog je to što je, prema mišljenju nadležnih, seksualizovala dečji pogled.

Leota u reklami govori o cipelama, dok u pozadini druga žena nastupa na bini u veoma kratkoj suknji. Kamera se tada prebacuje na dečaka koji sa zadivljenim pogledom posmatra scenu. Na kraju reklame, nekoliko muškaraca isprobava obuću tog brenda, a jedan od njih trlja patiku o lice.

Scena sa dečakom naišla je na brojne kritike, a Italijanski institut za samoregulaciju oglašavanja zaključio je da reklama krši član 11. Etičkog kodeksa, kojim se zabranjuje prikazivanje ponašanja ili stavova koji mogu dovesti do seksualizacije dece. Naređeno je da se reklama prestane emitovati, a brend je ubrzo pomoću veštačke inteligencije napravio novu verziju reklame – ovog puta sa mađioničarem koji na sceni pokazuje trikove.

(Kurir.rs/ Jutarnji)

