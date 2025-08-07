Slušaj vest

Glumac Peđa Damnjanović (44) svojevremeno se borio sa viškom kilograma ali, nakon što je uneo drastične promene u njegovu ishranu, uspeo je da postigne željeni izgled.

Vredno trenira

Na svom Instagram profilu, Peđa je svojevremeno podelio video snimak sebe kako radi sklekove i kako u kućnim uslovima izgleda njegov trening. Na snimku je glumac radio sklekove u dvorištu bez majice i tim prizorom izazvao bujicu pozitivnih komentara.

"Svaka čast", "Bravo", "Tako se to radi", bili su samo neki u nizu.

Izgubio 11 kilograma

O svom načinu na koji je izgubio 11 kilograma glumac je svojevremeno i javno govorio kada je istakao da mu je bilo potrebno godinu i po dana da smrša, sve dok nije saznao da je intolerantan na gluten zbog čega je iz ishrane izbacio peciva, šećer i skrob, a jela je spremao na pari.

- Doručak mi je uvek lagan, jedem musli sa sirovim bademom i jezgrom koštica kajsije. Za ručak volim da pojedem supu, a najomiljenija mi je sa šitaki pečurkama. U ishranu sam ubacio himalajsku so, a običnu izbacio iz upotrebe. Mahom jedem namirnice bez glutena. Često spremam na pari ćuretinu, kukuruz i šargarepu, i to upotpunim šoljom kefira. Uveče ne jedem ništa teško, već pravim jela na vodi. Na primer, pojedem ćureći batak skuvan u vodi, a uz to spremim vitaminsku salatu. Gazirano ne pijem godinama, osim kisele vode - rekao je glumac pa se osvrnuo na jelovnik.

Kako izgleda jelovnik glumca?

Doručak: Tri rovita jaja

Ručak: Supa sa bezglutenskim rezancima

Večera: Ćureći batak sa vitaminskom salatom

Dodatni savet: Svakog jutra popijte pola čaše limunovog soka sa kašičicom jabukovog sirćeta. Za ovu kombinaciju smatra se da pokreće metabolizam.

