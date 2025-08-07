Slušaj vest

Holivudska glumica Kameron Dijaz nije pobegla budnom oku paparaca dok je u skroz opuštenom izdanju i bez trunke šminke šetala ulicama Njujorka.Glumica je viđena skroz u teksasu, a kosu je vezala u ležernu punđu a, kao što i same fotografije pokazuju, izgledala je veoma srećno i raspoloženo.

Probala botoks pa se predomislila

Glumica je svojevremeno otvoreno priznala da je pre par godina probala botoks, ali se predomislila kada je videla na koji način joj se lice promenilo.

- Pokušala sam, ali lice mi se čudno promenilo. Rekla sam sebi: "Ovo nisam ja". Radije ću gledati kako starim nego imati lice koje ne prepoznajem - kazala je u intervjuu 2014. godine i pride dodala da je naučila da voli svoje bore i znake starenja.

- One su dokaz da sam se smejala ceo život. Volim život i nemam problem s tim što se vide.

Retko se pojavljuje u javnosti godinama unazad

Poslednjih par godina glumica se retko viđa u javnosti. Nakon pet godina "tihovanja", prvi put se pojavila na premijeri Netfliksovog filma „Back in Action“ u Berlínu. Pre toga, viđena je na promociji njenog filma "En" iz 2014. godine. O svojim retkim pojavljivanjima glumica je i sama nedavno govorila istakavši da joj poslednjih 10 godina koje je provela u povučenom životu bile one najbolje u karijeri.

Radi na novim projektima

Ove jeseni treba da se krene sa snimanjem Netfliksovog filma „Bad Day“, u kojem će debitovati u ulozi samohrane majke koja prolazi kroz niz haotičnih situacija. Takođe, pred kraj 2026. godine planirano je da daje glas princezi Fioni u filmu "Šrek 5", a zajedno sa Kijanu Rivsom pojaviće se i u filmu "Outcome" Džonaha Hila.

