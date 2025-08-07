Slušaj vest

Kraljevske porodice oduvek su bile pod budnim okom javnosti. Od glamuroznih venčanja do porodičnih skandala, svaki njihov korak pomno se prati. I dok se većina ovih porodica strogo pridržava dvorskih pravila i tradicionalnih uloga, pojedini članovi su odlučili da modernizuju pristup ljubavi i braku. Takav je slučaj i sa jednim od omiljenih kraljevskih parova današnjice - danskim kraljem Frederikom i kraljicom Meri.

Od obične devojke do kraljice: Meri Donaldson nije sanjala o dvoru

Australijanka Meri Donaldson nije znala gotovo ništa o kraljevskim venčanjima kada se, u oktobru 2003. godine, verila sa prestolonaslednikom Danske, tadašnjim princom Frederikom. U njenom sećanju ostalo je jedino spektakularno venčanje britanskog princa Čarlsa i princeze Dajane iz 1981. godine.

- Još se sećam Dajane kako hoda niz dugački crveni tepih, dok se iza nje vuče dugačak veo. Ali ne sećam se da sam ikada sanjala da postanem princeza. Uvek sam želela da budem veterinar - izjavila je Meri jednom prilikom.

Sve se promenilo 2000. godine, kada je tokom Olimpijskih igara u Sidneju, u jednom pabu, upoznala princa Frederika. U trenutku kada su se sreli, Meri nije imala pojma da razgovara sa budućim kraljem. Na zabavi ih je upoznao Bruno Gomez-Acebo, sestrić tadašnjeg španskog kralja Huana Karlosa I.

- Naš prvi susret bio je sasvim jednostavan. Nisam znala da je danski princ. Tek kasnije mi je neko prišao i upitao: ‘Znaš li ti uopšte ko su ti ljudi?’ - prisetila se Meri.

Njihova veza je postala javna u aprilu 2003. godine, kada ju je potvrdila tadašnja kraljica Margareta II. Par se verio iste godine, a venčali su se 14. maja 2004.

Ljubav sa uslovima

U trenutku venčanja, Meri je postala danska državljanka i prešla iz prezbiterijanske u luteransku veru, što je bio jedan od uslova za ulazak u kraljevsku porodicu. Takođe, odrekla se australijskog državljanstva, naučila danski jezik i unapred potpisala dokument kojim se odriče starateljstva nad budućom decom u slučaju razvoda. Frederik i Meri imaju četvoro dece: princ Kristijan (19), princezu Izabelu (18), i blizance, sina Vensenta i ćerku Džozefinu (14).

Kraljica Meri i kralj Frederik Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šok abdikacija i početak nove ere

Krajem 2023. godine, kraljica Margareta iznenadila je javnost kada je u novogodišnjem televizijskom obraćanju najavila da abdicira - tačno 52 godine nakon što je stupila na tron. Zvanično se odrekla krune 14. januara 2024, a njen sin Frederik je postao kralj Danske. Njihov najstariji sin, princ Kristijan, sada je prvi u redu za presto. Meri se još više angažovala u humanitarnom radu otkako je postala kraljica i time dodatno osvojila simpatije naroda. Danci je obožavaju zbog njenog prirodnog šarma i toplog pristupa. Međutim, ni popularnost je nije poštedela medijskog pritiska.

Glasine o preljubi i Frederikova ispovest

U novembru 2023. godine, Frederik je fotografisan u Madridu sa meksičkom glumicom i rijaliti zvezdom, Ženovjevom Kasanovom (48), tokom posete izložbi posvećenoj Pikasu. Mediji su brzo počeli da spekulišu o mogućoj romansi.

Ženovjeva je odlučno negirala navode: "Nismo u romantičnom odnosu. Sve to su zlonamerni komentari".

Uprkos glasinama, Frederik je tek nakon ustoličenja progovorio o svom braku u knjizi "The King’s Word", koju je napisao Džens Anderson. U intervjuima povodom izlaska knjige, osvrnuo se na svoj odnos sa Meri i sve izazove koje su zajedno prošli.

- Kralj Frederik je progovorio o svom braku s kraljicom Meri u novoj knjizi, pohvalivši činjenicu da su 'uspeli da ostanu zajedno' tokom godina, uprkos glasinama da ju je prevario s meksičkom društvenom damom Ženovjevom Kasanovom - prenosi "Yahoo".

Kraljica Meri i kralj Frederik Foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

- Volim brak, svoju ženu, našu decu i celokupnu srećnu osnovu koja nastaje kada dvoje ljudi uspe da ostanu zajedno i istraju - rekao je Frederik.

Buran život kralja pre braka

Pre braka sa Meri, Frederik je bio poznat kao "plejboj", zavodnik, ali je priznao da je oduvek žudeo za vezom kakvu sada ima sa njom.

- Sećam se kako je moja majka, kraljica Margareta, rekla u govoru na našem venčanju 2004. godine da sam sa Meri pronašao mir i radost - prisetio se kralj i dodao da je kao mladić osećao strah od uloge prestolonaslednika i često maštao o običnijem životu:

- Sećam se svog osamnaestog rođendana kao nečeg što je delovalo kao kraj sveta. Imao sam osećaj da je sve što je bilo zabavno i uzbudljivo - završeno. Na sreću, nije bilo tako.

Kraljevski par koji odoleva vremenu

Kraljica Meri i kralj Frederik Foto: BO AMSTRUP / AFP / Profimedia

Uprkos brojnim izazovima i velikom pritisku javnosti, Frederik i Meri nastavljaju svoju zajedničku priču kao kralj i kraljica Danske. Njihova priča svedoči o tome da i unutar kraljevskih zidina mogu postojati autentična ljubav, posvećenost i borba za očuvanje porodice. Iako su deo jednog od najstarijih evropskih dvorova, Frederik i Meri pokazuju da i krune mogu da se nose sa srcem.

