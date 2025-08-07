Stiven Sigal glumiće u filmu hrvatskog reditelja: Scene će se snimati u Beogradu
Stiven Sigal se vraća na filmski set u akcionom trileru „Red zmaja“, u režiji Vjekoslava Katušina. Film je snimljen u Beogradu i okuplja legende akcionog žanra.
Legendarni holivudski glumac i majstor borilačkih veština Stiven Sigal vraća se na veliko platno nakon skoro šestogodišnje pauze – u novom akcionom filmu „Red zmaja“, u režiji višestruko nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina, navodi Index.hr.
Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.
Katušin: „Stiven Sigal ne može da stane“
Režiser Katušin ne krije svoje oduševljenje radom sa legendom akcionih filmova:
„Volim da se šalim da sam ga skoro izvukao iz penzije. Verujem da takva glumačka legenda, poput Stivena Sigala, ne može da stane. Velika je čast i izazov za mene da radim sa takvim umetnikom. Radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti“, rekao je Katušin.
Zvezdana postava
Pored Sigala, film okuplja i druge ikone akcionog žanra:
- Ron Smurenburg – holandski majstor borilačkih veština poznat po svojoj spektakularnoj borbi u filmu Džekija Čena „Ko sam ja?“
- Mišel Kisi – nezaboravni Tong Po iz filma „Kikbokser“, u kojem je glumio pored Žan-Kloda Van Dama
- Majkl Pare – američki glumac sa bogatom filmografijom
- Dženi Paris i Alona Herta – zvezde Katušinovog prethodnog filma „Pogrešna smrt 2: Krvne loze“
Bonus video: Mjuzikl Lu