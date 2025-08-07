Legendarni holivudski glumac i majstor borilačkih veština Stiven Sigal vraća se na veliko platno nakon skoro šestogodišnje pauze – u novom akcionom filmu „Red zmaja“, u režiji višestruko nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina, navodi Index.hr.

Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.

Katušin: „Stiven Sigal ne može da stane“

„Volim da se šalim da sam ga skoro izvukao iz penzije. Verujem da takva glumačka legenda, poput Stivena Sigala, ne može da stane. Velika je čast i izazov za mene da radim sa takvim umetnikom. Radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti“, rekao je Katušin.