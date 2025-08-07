Slušaj vest

Legendarni holivudski glumac i majstor borilačkih veština Stiven Sigal vraća se na veliko platno nakon skoro šestogodišnje pauze – u novom akcionom filmu „Red zmaja“, u režiji višestruko nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina, navodi Index.hr.

Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.

w-54313812.jpg
Foto: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Katušin: „Stiven Sigal ne može da stane“

Režiser Katušin ne krije svoje oduševljenje radom sa legendom akcionih filmova:

„Volim da se šalim da sam ga skoro izvukao iz penzije. Verujem da takva glumačka legenda, poput Stivena Sigala, ne može da stane. Velika je čast i izazov za mene da radim sa takvim umetnikom. Radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti“, rekao je Katušin.

Zvezdana postava

screenshot-12.jpg
Foto: Pritnscreen

Pored Sigala, film okuplja i druge ikone akcionog žanra:

  • Ron Smurenburg – holandski majstor borilačkih veština poznat po svojoj spektakularnoj borbi u filmu Džekija Čena „Ko sam ja?“
  • Mišel Kisi – nezaboravni Tong Po iz filma „Kikbokser“, u kojem je glumio pored Žan-Kloda Van Dama
  • Majkl Pare – američki glumac sa bogatom filmografijom
  • Dženi Paris i Alona Herta – zvezde Katušinovog prethodnog filma „Pogrešna smrt 2: Krvne loze“
