Medeni mesec za Džefa Bezosa i Loren Sančez Bezos i dalje traje i čini se da je svaki trenutak važan. Mladenci su viđeni kako plešu celu noć na Ibici, u Španiji, u utorak, 5. avgusta, pokazujući svoju hemiju na plesnom podijumu tokom svog mediteranskog odmora.

Na video snimku koji je dobio TMZ, osnivač Amazona, 61, njihao se s jedne strane na drugu dok je njegova nevesta, 55, pokazivala svoj ritam, pomerajući kukove i ruke dok se njiše u ritmu sa velikim osmehom. Par je izgledao potpuno opušteno i izgubljeno u muzici dok su uživali u živahnom noćnom životu ostrva.

Sančez Bezos je kasnije podelila delove svojih avantura na Ibici na Instagramu, uključujući video noćnog pogleda na okean uz klupsku muziku i slikovitu šetnju gde je srela dve planinske koze - od kojih joj je jedna prišla pre nego što je graciozno skočila uz stenovitu liticu.

Romantično bekstvo u Evropu

Glamurozno bekstvo na Ibici dolazi samo nekoliko nedelja nakon njihovog raskošnog venčanja u Veneciji, održanog 27. juna na istorijskom ostrvu San Đorđo Mađore. Ceremonija venčanja u crnoj kravati započela je vikend slavlja A-liste.

