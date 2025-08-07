Slušaj vest

Bred Pit je odrastao sa bratom Dagom Pitom i sestrom Džuli Nil. Oskarovac, brat i sestra potiču iz braka Vilijama Pita, bivšeg vlasnika kamionske kompanije, i Džejn Pit, penzionisane školske savetnice, koja je preminula ove godine. Bred je rođen prvi, 1963. godine, kada je porodica još živela u Šoniju u Oklahomi.

Kada je Bred bio mali, porodica se preselila u Springfild u Misuriju, gde se rodio Dag 1966. i Džuli 1969. godine. Bred se na kraju preselio u Holivud, ali je ostatak njegove porodice ostao na Srednjem zapadu. Dag je povremeno govorio o svom bratu u intervjuima i čak je napravio parodiju o tome kako je to biti Bredov brat u reklami, dok se Džuli uvek držala podalje od javnog života. Brat neodoljivo podseća na Breda, a sličnosti se primećuju i kod sestre Džuli.

U galeriji pogledajte fotografije brata i sestre Breda Pita:

1/5 Vidi galeriju Brat i sestra Breda Pita Foto: Printscreen/Instagram/julieneal05

Filantropski rad sve troje dece iz porodice Pit

Dok je Bred bio zvezda bila u usponu, Dag je izgradio karijeru preduzetnika, a Džuli je osnovala porodicu. Uprkos njihovim različitim životnim iskustvima, jedna stvar koju braća i sestra Pit dele je njihova ljubav prema filantropiji. Njihova majka, Džejn, izrazila je divljenje filantropskim naporima svoje dece.

- Veoma sam ponosna na svu svoju decu. Bilo da je to katastrofa u Nju Orleansu, u kojoj je Bred pomogao, ili sve stvari u Tanzaniji koje će Dag uradi, ili Džuliin divan, divan rad u Etiopiji. To je neverovatna stvar - rekla je majka još 2018. godine za WorldServe International.

Dag je prikupio 750.000 dolara za projekte čiste vode u Tanzaniji, osnovao je i fondaciju "Care To Learn" koja brine o siromašnoj deci. Ovu fondaciju odlučio je da osnuje nakon što je čuo priču kako su jednog dečaka deca u školi ismevala jer je nosio mamine pantalone zato što nije imao novca za nove. Svoju karijeru počeo je u jednoj kompjuterskoj kompaniji i tim poslom se bavi i dalje, a američki mediji pišu da je jako uspešan i zarađuje nešto manje od starijeg brata, pa se tako procenjuje da Dagovo bogatstvo iznosi 240 miliona dolara.

- Pomagati ljudima je zabavno, a ja uživam u tome - rekao je u emisiji "The Mistery Show" 2015.

I Bredova sestra je usvojila decu, baš kao slavni brat

Džejn Pit sa ćerkom pozira ispred zida Foto: Printscreen/Instagram/julieneal05

Sve troje se takođe bave problemom pijaće vode. Dag je 2010. godine imenovan za ambasadora dobre volje Tanzanije, pošto je bio uključen u mnoge projekte za povećanje pristupa čistoj vodi u zemlji, dok je Džuli ambasador vode za "WorldServe International", gde je Dag u odboru.

Džulin neprofitni rad počeo je kada je otputovala u Etiopiju nakon što je usvojila dvojicu dečaka iz te zemlje. Takođe je počela da radi na pristupu čistoj vodi u regionima u kojima su rođena njena deca. Džuli i njen muž sada imaju i odgajaju petoro dece, ona je baš kao i Bred usvojila decu i dobila svoju biološku. Džuli je uložila ogroman napor da održi svoj život što normalnijim. Činjenica da se Bred ne pojavljuje ni na jednoj od njenih porodičnih fotografija doprinela je tome, ali to naravno ne znači da su u lošim odnosima.

Bred, brat i sestra su se takođe udružili 2009. da bi donirali milion dolara bolnici u Mizuriju kako bi otvorili novo krilo nazvano po njihovoj majci. Objekat se zove Centar za pedijatrijski rak Džejn Pit i stvoren je da zaposli prvog pedijatrijskog onkologa i hematologa u jugozapadnom regionu Mizurija.

Bonus video: Tajna Bredovog mladolikog izgleda